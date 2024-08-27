Sarıkaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürütmüş olduğu çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sarıkaya Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve temiz bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Daha yaşanır bir Sarıkaya için tüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Belediye başkanı Osman Gözan, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü birimimiz, Sarıkaya’mızın yeşil alanlarını daha da güzelleştirmek için çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Şehrimize değer katmaya, yaşam alanlarımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi.