Kurban Bayramı dolayısıyla Sarıkaya’da düzenlenen bayramlaşma törenine Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Sarıkaya Hacı Hasan Bir Parkı’nda düzenlenen bayramlaşma programında birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu ön plana çıkarken, Kaymakam Samet Serin, tüm Sarıkayalıların Kurban Bayramlarını kutlayarak aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutluluk içinde bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Melike Aslı Arslan