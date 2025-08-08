Başhekim Uzman Doktor Özcan Özbek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Oğuz Budak, Pediatri Uzmanları Memnune Arslan ve Ümit Arslan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hande Aslan ile birlikte alanında deneyimli ebelerin katkılarıyla; anne adayları ve yeni doğum yapmış annelere yönelik bilgilendirici buluşmalar gerçekleştirildi.

Etkinlikte şu başlıklar öne çıktı: Anne sütünün bebeğin bağışıklığını güçlendirmedeki rolü, fiziksel ve zihinsel gelişimi destekleyici etkisi, anne-bebek bağını güçlendirmesi ve emzirmenin anne sağlığı üzerindeki olumlu katkıları.

“Her Bebek, Hayata En Sağlıklı Başlangıcı Anne Sütüyle Yapar”

Etkinlik kapsamında annelerin soruları yanıtlandı, doğru emzirme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmenin önemi bir kez daha vurgulandı.

Hastane yönetimi, her annenin bu süreci bilinçli ve sağlıklı bir şekilde geçirmesi için destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Bu anlamlı haftaya katkı sunan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.