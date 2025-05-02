Sarıkaya’da düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla duygusal anlara sahne oldu. Sarıkaya ilçesinde anlamlı bir program düzenlendi.

“Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” başlığıyla gerçekleştirilen etkinlik, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gazilere duyulan minneti ifade etmek amacıyla organize edildi. Program, Sarıkaya İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleşti.

Etkinlik, Merkez Çarşı Cami Müezzin Kayyımı Nizam Oğuz’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İlçe Vaizi Ali Demir tarafından yapılan dua ile şehitler rahmetle anıldı. Gazilere ise sağlık ve afiyet temennileri sunuldu.

Programa, şehitlerin yakınları ile gaziler katıldı. Katılımcılar, yapılan dualar ve manevi atmosferin etkisiyle zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Sarıkaya İlçe Müftülüğü, programın sonunda yaptığı açıklamada, bu anlamlı buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür etti.