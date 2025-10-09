Sarıkaya İlçe Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) üyeleriyle toplantı düzenledi.

Toplantıya, İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Feyzullah Yanık başkanlık etti. Etkinlikte, bugüne kadar yürütülen ADRB faaliyetleri değerlendirildi ve yıl içerisinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, aile kurumunu güçlendirmeye ve dini-manevi rehberlik hizmetlerini daha etkin hale getirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.