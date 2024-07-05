Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan tarafından haziran ayı WhatsApp hizmet hattı değerlendirmesi yapıldı.

Yapılan değerlendirmede 140 WhatsApp hizmet hattı görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi.

Konu ile alakalı bilgi veren Belediye Başkanı Osman Gözan, "Haziran ayı WhatsApp hizmet hattı değerlendirmesi. 140 WhatsApp hizmet hattı görüşmesi gerçekleştirildi. 112 talep alındı. 47 talep çözüme ulaştırıldı. 7 talep olumsuz sonuçlandı. (4 talep belediyemiz sorumluluk alanı dışında olduğu için olumsuz sonuçlandı.) 24 talep ilgili birimlerimizde incelemede. 25 soru ve teşekkür mesajına dönüş yapıldı. 9 talep bekleme ve çözüm aşamasında. Tüm vatandaşlarımıza ilgi, alaka, bize olan destek ve güvenlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.