Karayakup-Terzili yol kavşağı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çevresinde yapılan uygulamada, reflektörü olmayan römorklara ekiplerce reflektör takıldı.

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, oda personeli ve jandarma trafik ekiplerinin sahada birlikte hareket ettiğini belirterek, çiftçilere hem uygulamalı hem de bilgilendirici anlatımlarla reflektörün trafik güvenliği açısından önemini aktardıklarını söyledi.

Başkan Güngör yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Karayollarında özellikle gece saatlerinde traktör ve römorkların görünürlüğü hayati önem taşıyor. Reflektörsüz araçlar ciddi kazalara yol açabiliyor. Bu nedenle çiftçilerimizin trafik güvenliği için reflektör kullanımına özen göstermeleri gerekiyor.”

Çalışmada gösterdikleri destek nedeniyle jandarma trafik ekiplerine teşekkür eden Güngör, “Konuya gösterdikleri hassasiyet için jandarma trafik ekibimize tüm çiftçilerim adına teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güvenli bir trafik ortamı için çalışıyoruz” dedi.