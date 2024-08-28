Sarıkaya Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında çalışmalar devam ediyor.

İlçe merkezi ve kırsal mahalleler dahil her yerde hummalı bir çalışma sürdüren Sarıkaya Belediyesi ekipleri çalışmalara ara vermiyor.

İlçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Osman Gözan, bir açıklama yaptı.

Gözan, “Mahallelerimizde kanalizasyon çalışmaları, rögar kapakları bakım ve onarım çalışmaları ve hat bağlantı çalışmaları. İlçe geneli mazgallarımızda, parklarımızda, araç ve konteynerlerimizin genel bakım, tamir ve kaynak çalışmaları. İlçe merkezi ve köylerimizde meydana gelen yangınlara müdahale çalışmaları. Hacı Hasan Bor Parkı yanında yer alan ahşap satış büfeleri üzerinde yer alan aydınlatma ve gölgeliklerin genel bakımı ve değişim çalışmaları. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce ilçe geneli parklarımızda bakım, onarım, temizlik çalışmaları ve refüjlerimizde peyzaj çalışmaları. İlçe geneli su arıza, bakım, onarım, sayaç kontrolü ve yeni hat bağlantı çalışmaları. Mahallelerimizde rotmiksle yol tamirat ve bakım çalışmaları. Şehitler Bulvarı ilerisinde yolun çok fazla daraldığı bölgede yol genişletme çalışmaları. İlçe geneli yol, kaldırım ve rutin temizlik faaliyetleri. Gençlik Merkezimiz bünyesinde açılan kurslarımızdan paten kursumuzda çocuklarımıza eğitmenimiz tarafından paten dersleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.