Odadan yapılan açıklamada, “Gece görünürlüğün artması ve yaşanabilecek kazaların önlenmesi için reflektör tak görünür ol” denildi.

Açıklamanın devamında, “Traktör römork tarım makina ve ekipmanlarımıza mutlaka reflektör takalım. Arazi dışında trafiğe çıktığımızda kaza sebebi olmamak adına ön far ve arka spot ışıkların dışında projektör yakmayalım. Gece karşıdan gelen çok sevdikleriniz olabilir” ifadelerine yer verildi.

REFLEKTÖR NE İŞE YARAR?

Reflektör, diğer sürücüleri uyarmaya yaramaktadır. Kaza veya arıza anında reflektörü alarak, trafiğin akış yönüne doğru araçların görebileceği şekilde koymak gerekmemektedir. Bu sayede olası kazaların önüne geçilmiş olur. Yani reflektörün hayat kurtardığı söylenebilir. Trafikte ihmalkarlık çok kötü durumların yaşanmasına yol açabilmektedir. Bu yüzden tüm sürücüler trafik kurallarına uygun bir şekilde hareket etmelidir. Reflektörün işe yaraması için kullanılabilir bir durumda olması gerekir. Yani reflektör üzerinde yer alan ışıkların tam anlamıyla çalışması lazım. Reflektörün amacı uzaktan gelen aracın yolda kalan aracı fark etmesidir. Özellikle kötü hava şartlarında reflektörün önemi daha fazla artmaktadır. Araçlarda en az iki adet reflektör olması gerekir. Daha fazla sayıda reflektör bulundurma hakkınız vardır. Ancak minimum sayı iki adet olmak zorundadır. Reflektörü, kendi can güvenliğiniz için aracınızda bulundurmalısınız. Yani zorunluluk hissederek bulundurmanız bir anlam ifade etmez. Zaten zor durumda kaldığınız bir zamanda reflektörün yararını kesinlikle göreceksinizdir.