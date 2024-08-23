Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait Yozgat ili ve ilçelerinin nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Peki, Sarıkaya ilçesinin 2023 yılı nüfusu kaç oldu? İşte detaylar...

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Yozgat il genelinde ve ilçelerinde 2023 yılı nüfus sayıları belirlendi. Bu kapsamda Sarıkaya ilçesinin nüfusu, 2023 yılı itibarıyla 31 bin 866 olarak kaydedildi.

Geçmiş yılların verilerine bakıldığında, Sarıkaya'nın nüfusu 2019 yılında 32 bin 489, 2020 yılında 32 bin 714, 2021 yılında 32 bin 544, ve 2022 yılında 32 bin 175 olarak açıklanmıştı. 2023 yılına gelindiğinde ise bu rakam 31 bin 866 olarak güncellenmiş durumda. Bu veriler, ilçenin son beş yılda nüfusunda hafif bir azalma yaşandığını gösteriyor.