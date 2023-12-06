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Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren, ADRB sorumlusu, gençlik ve engelli koordinatörleri ile birlikte Sarıkaya Özel Akyol Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Engelliler Günü münasebetiyle merkez müdürü ve çalışanlarından bilgi alan Müftü Elveren, engellilere yönelik yapılacak bütün faaliyetlerde destek olabileceklerini söyledi.

Her bir vatandaşın engelli adayı olduğunu dile getiren Müftü Elveren, “Bu bir imtihan, toplum içerisinde engelli kardeşlerimizin imkânlar dâhilinde istihdam edilmesi lazım” dedi.

Sınıfları ziyaret eden müftü Elveren ve heyet öğretici ve öğrencilerle sohbet etti