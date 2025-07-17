İlçe Müftülüğüne bağlı Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler müftülük tarafından dondurma dağıtıldı.

İlçede devam eden Yaz Kur’an Kurslarında eğitimler devam ediyor. Elidemirli Cami'nde eğitim gören öğrencilere, yoğun geçen derslerin ardından dondurma ikramı yapılarak sürpriz gerçekleştirildi.

Yapılan ikramların ardından açıklamada bulunan İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, “Yaz Kur’an kurslarımız tüm coşkusuyla devam ediyor. Elidemirli Cami'nde eğitim gören öğrencilerimize, yoğun geçen derslerin ardından dondurma ikramı yapılarak güzel bir sürpriz gerçekleştirildi. Hem serinleyen hem de mutlu olan çocuklarımızın sevinci yüzlerinden okundu. Bu güzel ikram için maddi ve manevi emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sarıkaya İlçe Müftülüğü olarak çocuklarımızın hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirdiği bir yaz dönemi yaşamaları için çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.