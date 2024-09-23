Etkinlikler kapsamında, Merkez Çarşı Cami'nde gerçekleşen programa emekli İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya konuşmacı olarak katıldı.

Programda yaptığı konuşmada Sarıkaya, insanın doğuştan getirdiği temiz kimliğin (fıtratın) aile, çevre ve bireyin kendi çabaları ile şekillendiğini belirtti. Şahsiyetli bir insanın, akıl, vicdan ve iman süzgecinden geçen davranışları sergilemesi gerektiğini ifade eden Sarıkaya, aksi durumda şahsiyetsizliğin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çevresindekilere her zaman şahsiyet kazandırma gayreti içinde olduğunu dile getiren Sarıkaya, peygamberimizin torunları, kızları, eşi ve yanında yetişen Enes bin Malik gibi kişilere olan özel ilgisine dikkat çekti. Sarıkaya ayrıca, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Ali’ye ‘Ebu Turab’ diye hitap etmesi, Hz. Bilal'i müezzin olarak görevlendirmesi ve Hz. Hatice’yi vefatından sonra dahi anmasının şahsiyete verdiği değerin önemli göstergeleri olduğunu belirtti.

Müftü Sarıkaya, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Şahsiyetli nesiller yetiştirmek hepimizin görevidir. İman, amel ve ahlak üçgenini neslimize kazandırmak büyük önem arz ediyor."

Programın ardından Yusuf Sarıkaya, Sarıkaya Müftülüğü’ne bağlı Zinnureyn Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğretici ve öğrencilerle sohbet etti.