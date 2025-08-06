Sarıkaya Müftülüğü’ne bağlı külliyede namazgah bölümündeki minber, mihrap, vaaz kürsüsü ve müezzin mahfili tamamlandı. Müftülük, diğer çalışmalar için hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu.

Darp edilen genç hayatını yitirdi!
Darp edilen genç hayatını yitirdi!
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Sarıkaya Külliye Çalışmalarında Bir Adım Daha! (1)

Namazgah Bölümün de Tamamlanma Gerçekleşti

Sarıkaya Müftülüğü tarafından yürütülen külliye çalışmalarında bir adım daha geride bırakıldı. Külliyenin namazgah bölümünde yer alan minber, mihrap, vaaz kürsüsü ve müezzin mahfili tamamlanarak ibadete hazır hale getirildi.

Sarıkaya Külliye Çalışmalarında Bir Adım Daha! (3)

Destek Çağrısı İçin Bir Adım

Müftülük yetkilileri, külliyenin diğer bölümlerindeki çalışmaların da en kısa sürede tamamlanması için destek çağrısında bulundu. Hayırsever vatandaşların bu hayırlı işe katkı sunmaları için Sarıkaya Müftülüğü’ne başvurmaları istendi.

Sarıkaya Külliye Çalışmalarında Bir Adım Daha! (3)

Yapılan açıklamada, “Bu güzel mekanda bu hayırlı işte destek vermek isteyen kardeşlerimizi hayırda yarışmak ve acele etmek için müftülüğümüze davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi