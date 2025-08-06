Sarıkaya Müftülüğü’ne bağlı külliyede namazgah bölümündeki minber, mihrap, vaaz kürsüsü ve müezzin mahfili tamamlandı. Müftülük, diğer çalışmalar için hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu.

Namazgah Bölümün de Tamamlanma Gerçekleşti

Sarıkaya Müftülüğü tarafından yürütülen külliye çalışmalarında bir adım daha geride bırakıldı. Külliyenin namazgah bölümünde yer alan minber, mihrap, vaaz kürsüsü ve müezzin mahfili tamamlanarak ibadete hazır hale getirildi.

Destek Çağrısı İçin Bir Adım

Müftülük yetkilileri, külliyenin diğer bölümlerindeki çalışmaların da en kısa sürede tamamlanması için destek çağrısında bulundu. Hayırsever vatandaşların bu hayırlı işe katkı sunmaları için Sarıkaya Müftülüğü’ne başvurmaları istendi.

Yapılan açıklamada, “Bu güzel mekanda bu hayırlı işte destek vermek isteyen kardeşlerimizi hayırda yarışmak ve acele etmek için müftülüğümüze davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.