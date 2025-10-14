Sarıkaya Kaymakamlığı, ilçedeki şehit aileleri ve gaziler için üç gün süren anlamlı bir kültür gezisi düzenledi.

Gezi kapsamında katılımcılar, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Malatya illerini ziyaret ederek bölgenin kültürel ve tarihi zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Şehit aileleri ve gaziler, dinlerin ve dillerin buluşma noktası Mardin’i, Peygamberler Şehri Şanlıurfa’yı, tarihi dokusuyla öne çıkan Diyarbakır’ı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Malatya’yı gezerek bölgenin eşsiz kültürel mirası hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık, gezinin katılımcılar için unutulmaz ve anlamlı bir deneyim olduğunu belirtti.