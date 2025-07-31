Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nda ilçe geneli ilk 10’a giren öğrencilerle buluştu.

Kaymakam Mubin Demirkıran, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda öğrencileri ve velilerini ağırladı.

Kaymakam Demirkıran’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve okul müdürleri eşlik etti.

Öğrencilerle ve aileleri ile sohbet eden Demirkıran, gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Konuyla ilgili kaymakamlık sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Kaymakamımız Sayın Mubin Demirkıran, Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nda ilçe geneli ilk 10’a giren öğrencilerimizi ve kıymetli velilerini Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda kabul ederek, elde ettikleri büyük başarıdan dolayı tebrik etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakamımız, onların azmi ve gayretinin takdire şayan olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. Gerçekleşen ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve okul müdürleri de eşlik etti.”