Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, ilçeye bağlı Babayağmur köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Demirkıran, köy halkının talep ve isteklerini dinledi. Ardından köyde faaliyet gösteren bir marketi ziyaret eden Demirkıran, iş yeri sahibine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Gerçekleşen ziyarete, İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Arslan ile İl Genel Meclis Üyeleri Adem Ateş ve Gökhan Hütüt de eşlik etti.