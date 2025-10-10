Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, ilçeye bağlı Babayağmur köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Demirkıran’dan Köy Ziyareti2

Ziyaret kapsamında köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Demirkıran, köy halkının talep ve isteklerini dinledi. Ardından köyde faaliyet gösteren bir marketi ziyaret eden Demirkıran, iş yeri sahibine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Yozgat’ta Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
Yozgat’ta Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
İçeriği Görüntüle

Demirkıran’dan Köy Ziyareti1

Gerçekleşen ziyarete, İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Arslan ile İl Genel Meclis Üyeleri Adem Ateş ve Gökhan Hütüt de eşlik etti.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan