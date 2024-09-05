Kaymakam Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’ı, okul idarecilerini, öğretmenleri, ilçe genelinde il 10’a giren öğrencileri ve ailelerini makamında kabul etti.

Öğrencilerle gitmek istedikleri liseler ve gelecek hedefleri hakkında sohbet eden Demir, “Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederim ve ailelerine ve öğretmenlerine de emekleri için teşekkür ederim. Öğrencilerimizin başarıları bizleri çok gururlandırdı. Başarılarına lise döneminde de devam edecekler inşallah” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ise “Öğrencilerimiz bizlere, ekip arkadaşlarımıza ve ilçemize umut oldular. Bu başarılar bizleri daha çok hırslandıracak, bizlere daha çok umut olacak. Öğrencilerimizin başarısında katkıları olan kıymetli meslektaşlarıma, okul idarecilerine ve ailelerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Daha sonra öğrenciler ile birlikte öğle yemeği yiyen Demir, yemeğin ardından Tarihi Roma Hamamında öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.