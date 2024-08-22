Toplantıya Kaymakam Ahmet Nuri Demir, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren ve ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

Kaymakam Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantının amacı, “Hizmette verimliliği artırmak, bilgi paylaşımında bulunmak, mevcut sorunları ve çözüm yollarını görüşmek” şeklinde açıklandı.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Kaymakamımız Sayın Ahmet Nuri Demir, hizmette verimliliği artırmak, bilgi paylaşımında bulunmak, mevcut sorunları ve çözüm yollarını görüşmek üzere İlçe Müftülüğümüz tarafından her ay gerçekleştirilen aylık mutat toplantısına katıldı. Kaymakamımız Sayın Demir başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren ve ilçemizde görev yapan din görevlileri katıldı” denildi.