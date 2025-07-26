Sarıkaya İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşen programa, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren ve müftülük personeli katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, İlçe Vaizi Ali Demir’e bugüne kadar Sarıkaya’da yürüttüğü hizmetler dolayısıyla teşekkür edildi.

İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, konuşmasında Ali Demir’in görev süresi boyunca din hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine katkı sunduğunu belirterek, “Kıymetli hocamızın özverili çalışmaları ilçemizde takdirle karşılandı. Yeni görev yerinde de aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

Veda programı sonunda Ali Demir’e plaket takdim edilirken, mesai arkadaşları da kendisine yeni görevinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Ali Demir ise yaptığı konuşmada, Sarıkaya’da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Burası benim için sadece bir görev yeri değil, aynı zamanda birçok güzel dostluk ve hatıranın biriktiği özel bir yer oldu. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.