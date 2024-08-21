Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Kayapınar İstiklal İlkokulu ve Şehit Mustafa Kemal Devrilmez okullarını ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Kamil Pehlivan ile okullarda devam eden çalışmaları yerinden inceledi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürlerimiz Sebahattin Çakmak ve Kamil Pehlivan'la birlikte Kayapınar İstiklal İlköğretim ve inşaatı devam eden Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Okullarını ziyaret ederek okullarımızda devam eden çalışmaları yerinde incelediler” denildi.