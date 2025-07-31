Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanı Ali Talay, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü Elveren, Talay’a nazik ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda İlçe Müftüsü Elveren, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından özellikle iman ve itikat konularını ele alan “Gençler İnançtan Soruyor” adlı kitabı ve Peygamber Efendimizin “Dünyada ben, bir ağaç altında gölgelenen, sonra da onu terk edip giden bir yolcu gibiyim.” hadisi ışığında hazırlanan, gençlerin hayatında olumlu iz bırakmayı amaçlayan “Geçerken” dergisinin Temmuz sayısını Komutan Talay’a hediye etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.