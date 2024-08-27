Belediye ekipleri ilçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler tarafından yapılan yeni asfalt düzenlemeleri hem sürücüler hem de yayalar için konfor sağlarken, aynı zamanda ilçenin estetiğine de katkıda bulunacak.



İlçede bulunan yolların kalitesini artırmak için gereken yatırımları yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Osman Gözan; “İlçemiz genelinde devam ettiğimiz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Yolların kalitesinin artırılması, vatandaşlarımıza konforlu sürüş deneyimi sunmakla birlikte trafik güvenliğini de beraberinde getiriyor. Amacımız tüm halkımızın rahat ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak. İlçemize değer katacak hizmetlerimizi bir bir hayata geçiriyor, yeni yollarımız ile ilçemize hizmet ediyoruz. Yollarımızı daha sağlam ve güvenli hale getirmek için rotmix uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Sarıkaya’mızın her köşesinde hizmete devam ediyoruz. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.