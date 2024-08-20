Sarıkaya Belediyesi, ilçede sosyal konut projelerine yenilik getirecek Sosyal Konut GYO Projesi'ni başlattı. Proje, Sarıkaya'da yaşayan vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı konut ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandı.

Sarıkaya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Sarıkaya'da Sosyal Konut GYO Projesi’ni gururla sunuyoruz. İlçemizdeki konut ihtiyacını daha iyi bir seviyeye taşımak için başlattığımız bu proje, vatandaşlarımıza kaliteli ve ekonomik konut seçenekleri sunacak. Projeyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, Sarıkaya Belediyesi Sosyal Konut Birimi'ne başvurabilirler. Geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Proje hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için Sarıkaya Belediyesi Sosyal Konut Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.