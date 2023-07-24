          Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Fatih Mahallelerinde bulunan  aşağıda bilgileri yazılı olan  taşınmaz satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 08.08.2023 tarihinde saat: 10.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
           İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde  görülebilir.
                  İHALEYE KATILMAK İÇİN                                                    :  

a-       İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
b-       İkametgah İlmuhaberi.
c-       Dosya (şartname) bedeli 200,00 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
d-       Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
e-       İhalesine girecek kişi geçici teminatı  ihale saatine kadar yatıracaktır.
f-        Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına  dair borcu yoktur yazısı.
           Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
           Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
           İlanen duyurulur.

 

 

 

 

 

Sıra

Mahalle

ADA

PARSEL

Bld. Arsası m2

M2/değeri

Toplam

Geçici Teminat

1

Fatih

156

269

287,47

992,00  TL.

285.000,00 TL.

8.550,00

                                                                                                                                           Av. Ömer AÇIKEL
                                                                                                                                          Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01865218