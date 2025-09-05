Kulüpten yapılan açıklamada, Bozokspor’un bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Düzcespor karşılaşmasında tüm giderlerin Başkan Gözan tarafından karşılandığı bildirildi.

Gözan’dan Bozokspor’a Destek

Açıklamada, “Yozgat’ın birlik ve beraberlik gücünü bir kez daha ortaya koyan destekleri için Osman Gözan’a şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

Bozokspor yönetimi, sağlanan desteğin takımın motivasyonunu artıracağını ve oyuncuların sahada daha iyi performans göstermesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi