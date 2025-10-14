Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı bilinçlendirmek amacıyla devriye faaliyetleri sırasında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, özellikle kış aylarında artış gösteren karbonmonoksit (CO) zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemler hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler verdi.

Vatandaşlara, soba ve doğalgazlı ısıtıcıların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, düzenli bakımın önemi ve uygun havalandırma koşulları anlatıldı.

Jandarma yetkilileri ayrıca, karbonmonoksit detektörlerinin kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, soba kullanımı sırasında özellikle çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı, bu tür bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerin kış boyunca devam edeceğini, vatandaşların güvenliği için saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.