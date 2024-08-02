Saraykent’te Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ekipler tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, “Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Saraykent’e bağlı bir köyde M.T. isimli şüpheliye ait hasatı yapılmış olan tarlada yapılan operasyonda, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan M.T. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu madde satan kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecek ve toplumumuzu bu zararlı maddelerin etkilerinden korumak için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.