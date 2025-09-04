Eğitim Müfettişleri Başkanı Muzaffer Yaşar, Başkan Yardımcısı Yusuf Arıcan ve Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan’ın katılımıyla okul ve kurum müdürlerine yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredat Programları çerçevesinde hazırlanan “Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinlikleri ve Öğretim Faaliyetlerinin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Modeli” tanıtıldı. Katılımcılara, öğretim süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik bilgiler aktarıldı.

Toplantıda, eğitimde kaliteyi artırmak ve sınıf içi uygulamaları güçlendirmek amacıyla yeni modelin önemi vurgulandı.

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, uygulamanın öğretmenlerin mesleki gelişimine ve öğrenci başarısına katkı sağlayacağını belirtti.