Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan tanıtım videoları ilçedeki okullarda öğrencilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında öğrencilere Bakanlığın projeleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Videoların, öğrencilerin Bakanlığın faaliyetlerini daha yakından tanımalarına katkı sağladığı belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, programın öğrenciler tarafından ilgiyle izlendiğini ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.