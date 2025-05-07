Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Saraykent Kütüphane Akademisi” projesi kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Anaokulu’nun minik öğrencileri kütüphanede ağırlandı.

Kütüphanede düzenlenen etkinlikte, öğrenciler renkli ve sesli kitaplarla tanışırken, eğlenceli etkinliklerle öğrenmenin keyfini yaşadı.

Kütüphane sevgisinin kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, miniklere kitap okumanın önemi anlatıldı.

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Mehmet Akif Ersoy Anaokulu’nun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.