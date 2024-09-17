Programa Kaymakam Ali Serttaş’ın yanı sıra ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kutlama programında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler izleyicilere sunulurken, renkli anlar yaşandı.

Kaymakam Serttaş, yaptığı konuşmada, "Bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm eğitim çalışanlarına teşekkür eder, yeni eğitim ve öğretim yılının başarılı ve hayırlı geçmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Program, velilerin ve katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi.