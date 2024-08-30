Saraykent ilçesinde hayvanları kaybolan vatandaşın ihbarı üzerine Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda sonucunda kaybolan 45 adet büyükbaş hayvan, Saraykent ilçesi Ozan beldesinde boş bir arazide bulundu. Operasyon sonunda ekipler tarafından hayvanlar eksiksiz bir şekilde vatandaşa teslim edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “28 Ağustos 2024 tarihinde Saraykent ilçesinde hayvancılık yapan R.K. isimli şahsın 45 adet büyükbaş hayvanının kaybolması olayı ile ilgi 112 Acil Çağrı Merkezine yapmış olduğu ihbar üzerine; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce; olay yerine süratle çıkış yapılmış olup, yapılan incelemeler ve detaylı araştırmalar sonucunda; kayıp olan hayvanlar Saraykent ilçesi Ozan beldesi mevkiinde boş bir arazide bulunmuş olup yapılan kontrolleri sonunda sahibine eksiksiz olarak teslim edilmiştir” denildi.