Düzenlenen programda Kaymakam Mete Öztürk, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Programda şehitlik ve gaziliğin millet için en yüce şereflerden biri olduğu vurgulanarak, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler rahmet ve şükranla anıldı.

Kaymakam Öztürk gaziler ve şehit yakınlarına ayrı ayrı teşekkür ederek şükranlarını sundu.

Gaziler ve şehit yakınları ise programdan duydukları memnuniyeti dile getirirdi.

Programa, Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, Dedefakıllı Kasabası Belediye Başkanı Haydar Coşkun, Ozan Kasabası Belediye Başkanı Ahmet Yaşar, siyasi parti başkanları ve kurum amirleri katılım sağladı.