Yapılan incelemelerde, okulun fiziksel altyapısının iyileştirilmesi ve eğitime daha uygun hale getirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Ahmet Doğan, eğitim sürecine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Mete Öztürk’e, okul yöneticilerine, öğretmenlere, muhtara ve destek personeline verdikleri desteklerden ötürü teşekkür eden Doğan, “Hep birlikte daha güçlü bir eğitim ortamı için çalışıyoruz” dedi.

Okulda yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının, öğrencilerin eğitimlerine daha verimli bir şekilde devam edebilmeleri için önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi.