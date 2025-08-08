Saraykent’te uzun yıllardır sürdürülen ve düğünün başladığını ilan eden “düğün evine bayrak dikme” geleneği, Ankara’da yaşayan Saraykentliler arasında da yaşatılmaya devam ediyor.

Geleneğe göre, bayrak dikme töreni mahalle veya köyde düğün sahibi ailenin öncülüğünde yapılıyor. Cami cemaati ve akrabalar, vakit namazının ardından toplanarak imam eşliğinde tekbirlerle düğün evinin önüne geliyor. Burada yapılan dua sonrası, damat tarafından evin en yüksek yerine bayrak dikiliyor. Ayrıca evin ön yüzüne büyük bir Türk bayrağı asılıyor.

Ankara’nın Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde yaşayan Saraykentli Arif Kırazlı’nın oğlu, Adalet Bakanlığı’nda görevli Furkan Kırazlı, düğününde dedelerinden gördüğü bu geleneği devam ettirdi.