Saraykent Derneği Başkanı Rafet Aslan, Saraykent Tapu Müdürü Özdemir Kılıç’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, başta Saraykent’te yaşayan Benli köyü sakinlerinin sosyal dayanışmasını artırmaya yönelik projeler olmak üzere, dernek çalışmaları ile bölge halkının talep ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Rafet Aslan, ziyarette yaptığı açıklamada, hemşehri kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla birçok sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ankara’da yaşayan Yozgatlıların birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerinin önemine değinen Aslan, “Bu noktada devlet kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Saraykent Tapu Müdürü Özdemir Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kılıç, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinde toplumun desteğinin her zaman kıymetli olduğunu ifade etti.