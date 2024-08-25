Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait Yozgat ilinin ve ilçelerinin nüfus verilerini kamuoyuna duyurdu. Yozgat'ın Saraykent ilçesinin 2023 yılı nüfusu 11.828 olarak belirlendi.

TÜİK'in sağladığı verilere göre, Saraykent ilçesinin nüfusunda yıllar itibariyle değişiklikler gözlemleniyor. 2019 yılında 12.486 olarak kaydedilen nüfus, 2020 yılında 12.651'e, 2021 yılında ise 12.462'ye yükseldi. 2022 yılında 11.966 olarak bildirilen nüfus, 2023 yılı itibarıyla 11.828'e geriledi.

Saraykent ilçesinin nüfus verileri, bölgesel demografik değişimleri ve yerel yönetim stratejilerini etkileyen önemli bir göstergedir.