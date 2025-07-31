Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk, Divanlı Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Öztürk’ü mahalleye gelişinde Mahalle Muhtarı Nuri Altıok ve mahalle sakinleri karşıladı. Ziyaret kapsamında çeşitli haneleri gezen Öztürk, vatandaşlarla birebir görüşerek taleplerini dinledi, hal ve hatırlarını sordu.

Ziyaretin devamında Kaymakam Mete Öztürk, vatan uğruna fedakârlık göstermiş Gazimiz Musa Altıok’u da evinde ziyaret etti. Gazinin sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Öztürk, gösterdiği ilgiyle takdir topladı. Ziyaret, Gazi Altıok tarafından memnuniyetle karşılandı.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, benzer ziyaretlerle halkla olan bağların daha da güçleneceğini ifade etti.