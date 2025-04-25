Kaymakam Mete Öztürk, ilçede dünyaya gelen her bir bebeğe umut ve sevgiyle destek olmak amacıyla başlatılan “Yeni Hayat Projesi” kapsamında yeni doğan bebeklere yönelik hazırlanan destek paketlerini ailelere teslim etti.

Kaymakam Öztürk, zıbın takımından biberona, ateş ölçerden bebek bezine, şampuandan tırnak makasına kadar bir bebeğin ilk ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri içeren paketleri, özenle hazırlayarak ailelere teslim etti.

Kaymakam Öztürk, "Bu anlamlı destekle ailelerimizin yükünü bir nebze hafifletmeyi ve onların sevinçlerine ortak olmayı hedefliyoruz. Yeni doğan bebeklerimize sağlıklı, mutlu ve bereketli bir ömür; kıymetli ailelerine ise huzur, sağlık ve esenlikler diliyoruz" dedi.