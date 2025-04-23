23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk, makamını temsili olarak Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Berra Uygun’a devretti.

Bu sembolik devir, sadece bir koltuk değişiminden ibaret olmayıp, gençliğe duyulan güvenin ve yarınlara bırakılan en kıymetli mirasın güçlü bir ifadesi oldu.

Genç nüfusun, Türkiye’nin en büyük gücü ve umudu olduğunu vurgulayan Kaymakam Mete Öztürk, “Eğitimli, özgüvenli ve değerlerine bağlı bir gençlik, güçlü yarınların anahtarıdır. Bugün çocuklarımıza verdiğimiz değer, aslında geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır” dedi.

Kaymakam Öztürk, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, birlik, umut ve neşeyle dolu nice bayramlar temennisinde bulundu.