Ziyaretlere İl Genel Meclis Üyeleri Nuri Çınar ve Ömer Yararsoy’un yanı sıra ilçe protokolünden yetkililer de eşlik etti.

Kamberli köyünde mezarlık çevresi düzenlemesi ve tel örgü yapımı projeleri yerinde değerlendirildi. Muhtar İlhami Laleci, yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Öztürk’e bilgi verdi.

Çiçekli köyünde yapımı süren Kur’an Kursu ve imam lojmanı inşaatları incelendi. Muhtar Raif Dursun, projelerin son durumunu aktararak süreç hakkında bilgi paylaştı.

Beşkavak köyünde başlayacak yol yapım çalışmalarının yapılacağı alan gezildi. Planlanan iyileştirmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Mete Öztürk, projelerde görev alan özel idare çalışanlarına, muhtarlara ve katkı sağlayan tüm ilgililere teşekkür ederek bu tür çalışmaların köylerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.