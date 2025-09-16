Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk ile İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Çınar, Altınsu köyünde devam eden kanalizasyon ve altyapı çalışmaları ile yapımı planlanan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Öztürk ve Çınar, incelemeler sırasında yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Köy azası ve vatandaşlarla da bir araya gelen heyet, talepleri dinledi.

İnceleme sırasında bir açıklama yapan Kaymakam Öztürk, “Altınsu köyünün en önemli ihtiyaçlarından biri olan kanalizasyon ve altyapı sorununun çözümü için yoğun çaba harcandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte köyde yaşam kalitesinin yükselmesi ve çevre sağlığının korunması hedefleniyor” dedi.

Kaymakam Mete Öztürk, bölgedeki diğer köylerde de benzer yatırımların sürdüğünü hatırlatarak, “Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için yürütülen tüm projeleri yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.