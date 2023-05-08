Geçtiğimiz yıl neredeyse her mahallede kaldırım çalışmalarını tamamlayan Saraykent Belediyesi bu sezonda kaldırım çalışmalarına Yeni mahalleden start verdi.

Yeni mahallede yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Ahmet Öçal’da, yerinde inceledi.

Yapılan çalışmaların ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Öçal, “"İlçemizin kaldırımı olmayan mahallelerinde, kaldırım yapım çalışmalarına başladık. Halkımızın mağdur olmaması için ilçemizin kaldırımı olmayan, Yeni Mahallesi alt yapı ve kaldırım yapım çalışmalarına başladık. İlçemizdeki alt yapı sorunlarının tek tek çözülmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi. Haber Merkezi