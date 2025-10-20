Saraykent İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Erol, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

Erol, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaret sırasında öğrencilerin eğitim ortamına ilişkin görüşleri dinlendi ve öğretmenlerle öğretim yöntemleri, öğrencilerin akademik gelişimi ve sosyal aktiviteler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Erol, “Okullarımızın fiziki ve eğitim altyapısını güçlendirmek, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin çalışmalarını desteklemek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde görmek ve okul yönetimi ile istişarelerde bulunmak bizim için son derece faydalı oldu” ifadelerini kullandı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek projelerin devam edeceğini belirtti.