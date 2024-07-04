Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih telaşına giren öğrencilerin yardımına Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koştu.

28 Haziran -17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak olan LGS tercih sürecinde ilçede bulunan tüm ortaokullarda rehberlik hizmeti sunuluyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere yol göstermek ve süreci doğru yönetmek adına uzman eğitmen kadrosuyla birlikte ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti sunuyor.



Liselere Geçiş Sınavı’nın ardından Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu Rehber Öğretmeni Fatih Taşkesen ve Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Rukiye Soyarslan, öğrencilere ve velilere tercih döneminde rehberlik edecek.

Öğretmenler, öğrencileri puanları ve ilgi alanları doğrultusunda kendileri için en uygun olabilecek seçeneklere yönlendiriyor ve sürece aileler de katılarak en sağlıklı kararın verilmesine yardımcı olunuyor.