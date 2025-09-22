Sağlık alanındaki köklü kariyerinin ardından spor yönetiminde de görev alacak Emanetoğlu, hem sağlık hem de spor camiasında gündeme geldi.

Sağlık Alanında Uzmanlık ve Kariyer

1963 yılında Ankara’da doğan Op. Dr. Emanetoğlu, ilköğrenimini Ankara ve Yarımca’da, ortaöğretimini Eskişehir’de tamamladı. Lise eğitimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde bitiren Emanetoğlu, 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığını ise 1993’te tamamladı.

Uzmanlığının ardından İstanbul’da kamu hastanelerinde görev aldı ve 1998 yılında kendi kliniğini kurarak özel sektöre adım attı. Kadın sağlığı, infertilite ve tüp bebek tedavileri üzerine çalışan Emanetoğlu, uzun yıllar JİNEMER Kadın Sağlığı Merkezi’nde hasta kabul etti. Günümüzde kurucusu olduğu PARK15 Muayenehaneleri’nde sağlık hizmetine devam ediyor.

Tüp Bebek ve Multidisipliner Yaklaşım

Op. Dr. Emanetoğlu, tüp bebek ve infertilite tedavilerinde multidisipliner bir anlayış benimsiyor. Kadın sağlığını bütüncül bir yaklaşımla ele alan Emanetoğlu, etik değerlere bağlılığı ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla sağlık camiasında saygın bir konumda bulunuyor.

Fenerbahçe Yönetiminde Yeni Görev

Uzun yıllardır Fenerbahçe taraftarı olan Emanetoğlu, 1907 Fenerbahçe Derneği üyesi olarak kulüp kültürüyle iç içe bir profil sergiliyor. Sadettin Saran’ın yönetim listesinde yer almasıyla birlikte kulüp yönetiminde aktif bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Saran yönetiminin sağlık alanında güçlü ve kurumsal bir bakış açısı getirme hedefi doğrultusunda, Emanetoğlu’nun tıbbi bilgi birikimi ve yönetim tecrübesi kulüp için değerli bir katkı olarak görülüyor.

Aile ve Sosyal Yaşam

Evli ve iki çocuk babası olan Op. Dr. Emanetoğlu, aile hayatı ile meslek yaşamı arasında dengeyi koruyor. Sosyal ve bilimsel temellere dayalı hizmet anlayışı, genç doktorlar için örnek bir kariyer çizgisi sunuyor.