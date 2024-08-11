A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya'ya yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Filenin Sultanları, bronz madalya için Brezilya ile mücadele edecek. Başantrenör Daniele Santarelli, eşiyle karşılaştığı bu zorlu maçta bir kez daha mağlubiyet yaşadı. İtalyan basını ise bu durumu "Bey eve, hanım finale" şeklinde yorumladı. Bu gelişmelerin ardından "Daniele Santarelli kiminle evli? Eşi kim? Santarelli'nin karısı voleybolcu mu?" soruları gündeme geldi.

DANİELE SANTARELLİ'NİN EŞİ KİM?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, İtalyan milli voleybolcu Monica De Gennaro ile evlidir. 2024 Paris Olimpiyatları yarı finalinde Türkiye'nin İtalya'ya yenilmesinin ardından, İtalyan basını bu duruma "Bey eve, hanım finale" başlığıyla dikkat çekti.

SANTARELLİ'NİN EŞİ VOLEYBOLCU MU?

Daniele Santarelli, 2017 yılında İtalyan voleybol oyuncusu Monica De Gennaro ile evlendi. De Gennaro, profesyonel bir voleybolcu olup, İtalya Milli Takımı'nda forma giymektedir. Aynı zamanda İtalya'daki Imoco Volley takımında da oynamaktadır.

MONİCA DE GENNARO KİMDİR?

Monica De Gennaro, 8 Ocak 1987 doğumlu profesyonel İtalyan voleybolcudur. Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan De Gennaro, 2014 Dünya Şampiyonası'nda "En İyi Libero" seçildi. Ayrıca, Imoco Volley Conegliano ile 2016-17 CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank'a karşı oynadığı maçta gümüş madalya kazandı ve turnuvanın en iyi liberosu olarak öne çıktı. 2017 FIVB Dünya Grand Prix'inde de takımıyla gümüş madalya kazanarak bir kez daha turnuvanın en iyi liberosu ödülüne layık görüldü.