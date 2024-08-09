Şanlıurfa'da büyük bir siyasi değişim yaşanabilir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar’ın ve Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit’in AK Parti’ye geçme ihtimali gündemde.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜLPINAR’IN AK PARTİ'YE GEÇİŞİ YOLDA MI?

Seçim sonuçlarının ardından Yeniden Refah Partisi’nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Kasım Gülpınar’ın, AK Parti ile görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor. Gülpınar, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü 46 bin 770 oy farkıyla geride bırakarak zafer kazanmıştı.

BİRECİK’TE DEM PARTİ’DEN İSTİFA VE AK PARTİ’YE GEÇİŞ SİNYALİ

Birecik’te ise DEM Partisi’nin adayı Mehmet Begit, seçimlerde önde giderek Belediye Başkanı oldu. Ancak seçimlerin hemen ardından partisinden istifa eden Begit’in bağımsız olarak devam edeceği duyurulmuştu. Şimdi ise Begit’in AK Parti’ye geçme ihtimali konuşuluyor.

SİYASİ KULİSLERE GÖRE, AK PARTİ İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Son dört ayda yaşanan bu gelişmelerin ardından, Şanlıurfa’daki iki başkanın da AK Parti ile temas halinde oldukları öne sürülüyor. Mehmet Kasım Gülpınar ve Mehmet Begit’in 14 Ağustos’a kadar AK Parti’ye geçip geçmeyeceği kesinleşecek.

Şanlıurfa’daki bu olası siyasi değişiklikler, bölgedeki siyasi dengeleri nasıl etkileyecek? Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.