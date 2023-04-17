Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlarla görüşüp bir süre sohbet etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Peygamberler Şehri" Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Bozdağ, kentin simgesi Balıklıgöl yerleşkesini gezdi. Buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bozdağ, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bozdağ, ayrıca Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti. AA